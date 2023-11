Tempi duri per Ante Rebic in Turchia secondo quanto scrive la stampa locale, in particolar modo il portale Sporx. L'attaccante croato ex Milan vive un momento complicato tanto che nei giorni scorsi, prima della sfida di lunedì sera contro il Gaziantep, il tecnico Burak Yilmaz lo avrebbe allontanato dall'allenamento a causa di un atteggiamento considerato poco professionale e a gennaio potrebbe già salutare Istanbul.