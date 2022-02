, anche se molto diversi tra loro. Il 38enneai danni di una 23enne ragazza di origini albanesi la notte del 22 gennaio 2013 e vive isolato (abbandonato da amici, ex compagni di squadra e sponsor) nella sua villa sul mare in: "Più lo massacravano e più è cresciuto, io mi sento come lui. La verità sarà rivelata", ha detto Robinho in un audio inviato a un amico e poi reso pubblico.Intanto, come si legge sul Corriere della Sera,, è il virgolettato attribuito al Pallone d'Oro 1995.Il governo di Monrovia ha spiegato che non si tratta di una misura repressiva: "Tukpah non è ricercato, non rischia alcun arresto ed è libero di viaggiare, sebbene sia stata intrapresa un'azione legale nei suoi confronti".Il ministro dell'informazione, Ledgerhood Rennie racconta: "Ha tentato di attraversare il confine in un punto non autorizzato e già chiuso, senza gli appropriati documenti di viaggio. È stato trattenuto per ragioni di sicurezza, data la tarda ora".