Josè Mauri ha da poco concluso la sua esperienza al Milan ma le offerte non mancano di certo. Per il classe 1996 sono arrivati dei sondaggi concreti dalla Turchia: Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas hanno preso informazioni. Ma non solo, si sono attivati anche i club russi della Lokomotiv Mosca e dello Zenit che ha appena salutato Marchisio e ha bisogno di rinforzare il centrocampo. Anche Cruz azul e 2 club argentini in pressing