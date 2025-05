Getty Images

L’ex Milan Rodney Strasser ora aiuta i bambini nella sua Sierra Leone: la storia dell’uomo dello scudetto

14 minuti fa

Vi ricordate di Rodney Strasser, giovane centrocampista che 13 anni fa fu tra gli artefici dello scudetto del Milan di Massimiliano Allegri, con un fondamentale gol messo a segno a Cagliari su assist di Antonio Cassano? Quella rete valse un pezzo del 18esimo titolo rossonero: dopo aver girovagato per l'Europa il classe 1990 ha detto addio al calcio da qualche mese e, come riportato da ilmessaggero.it, si dedica alla sua "Fondazione Rodney Strasser", che ha l'obiettivo di aiutare i bambini della Sierra Leone, costruendo per loro nuovi ospedali, scuole e campi da calcio.



LA DONAZIONE - In questi giorni l'ex rossonero, primo giocatore sierraleonese a partecipare a un Congresso Fifa, in collaborazione con il progetto Sick Pikin ha donato un generatore da 100 KVA all'ospedale PCMH di Freetown insieme a 325 litri di gasolio, dopo la notizia delle frequenti interruzioni di elettricità nell'ospedale e nel paese, che hanno causato la morte di diversi bambini. Queste le parole di Strasser: "Sono nato al PCMH quindi voglio aitare. Ho giocato molte partite attorno al campo Fourah che è vicino all'ospedale". Il ringraziamento è arrivato di cuore da parte dei medici della struttura.