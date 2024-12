Ex Milan, Tassotti, che stoccata: "Fare il giocatore è una cosa, il dirigente un'altra. Ibra non ha esperienza"

Getty Images

"Fare il giocatore è una cosa, il dirigente un'altra, soprattutto con quelle responsabilità, anche se non sono chiarissimi i suoi compiti. Ci vuole un po' di esperienza, che Ibra non ha"., ex grande difensore (ed ex vice allenatore) del, ospite di Radio anch'io Sport,"Si sta facendo le ossa, magari qualche errore lo farà. E poi i risultati devono aiutarti, anche Galliani e Braida, quando i risultati non arrivavano, venivano contestati", ricorda Tassotti, come riporta l'Ansa.

La deludente prestazione del Milan, fischiato dai tifosi dopo lo 0-0 casalingo di ieri contro il Genoa, "é frutto delle prestazioni dell'ultimo periodo. Si poteva pareggiare anche con la Stella Rossa, poi è arrivato l'episodio fortunato all'ultimo minuto. Ma". E' l'opinione di Mauro Tassotti, per 36 anni di fila in rossonero."Tanti hanno avuto difficoltà dopo le coppe, ma ieri era una partita da vincere. Ci sono molte squadre davanti, non sarà semplice scalare la classifica - aggiunge l'ex difensore -.. Un anno di purgatorio in Europa League o Conference sarebbe deleterio per tutto l'ambiente".

Chi come me ha 60 anni, fa un po' fatica ad accettarlo". "Fino all'anno scorso il Milan giocava un gran bel calcio. I quattro anni con Pioli sono stati positivi: quando il Milan giocava bene, era un piacere vederlo -sottolinea - Per ora quel Milan non si vede. Credo sia giusto che Fonseca non faccia sconti, è dovere dell'allenatore però recuperare certi giocatori, anche se attraverso esclusioni che fanno rumore. Con Leao è riuscita la cosa, con Theo stiamo a vedere".

. Quello di Fonseca è stato un inizio travagliato, ci sono state situazioni strane, in cui si è assunto responsabilità forti. Abbiamo sentito poco la voce della società".