Ex Milan, Tomasson è il nuovo ct della Svezia: 'Non vedo l'ora di sognare in blu e giallo'

Era nell'aria, ora è arrivata la conferma, come riportato dai media svedesi: Jon Dahl Tomasson sarà il nuovo commissario tecnico della Svezia. La Federcalcio svedese ha faticato a trovare un sostituto per Janne Andersson, che ha fallito la qualificazione ai prossimi europei, poi ha deciso di puntare sull'ex attaccante del Milan, che era reduce dalle avventure in panchina al Malmo e al Blackburn, in Svezia e seconda serie d'Inghilterra



LE PRIME PAROLE - Queste le parole del danese, primo allenatore straniero nella storia della Svezia, al sito della federazione svedese: "Non vedo l'ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare tifosi, giocatori e ovviamente i media in Svezia. E pensare, parlare e sognare in blu e giallo".