Ex Milan, UFFICIALE: Abate nuovo allenatore della Ternana. Le prime parole

Ignazioè il nuovo allenatore della Ternana. Il nuovo tecnico delle Fere è stato presentato in conferenza stampa insieme al presidente Nicola Guida e al direttore Sportivo Stefano Capozucca:"Grazie per essere qui così numerosi. Vorrei ringraziare il mio direttore perché è stato lui il fattore determinante per venire qui a Terni. Piazza calorosa. Dopo tanti anni lascio un ambiente che mi ha cresciuto e per partire non mi poteva capitare di meglio. Prometto la massima dedizione, passione. Non vengo a Terni per fare curriculum, per bruciarmi, per varie robe. Vengo per fare una stagione importante, cercando di disputare un buon campionato. Allestiremo una squadra composta da un mix di giovani ed esperti", le prime parole del nuovo allenatore della Ternana.

Anche Capozucca ha preso la parola per presentare il nuovo tecnico"Perché Abate? La Ternana e in particolare noi dirigenti avevamo bisogno di una figura giovane che venisse in un ambiente che, causa retrocessione, creasse un pò di entusiasmo anche in noi. Lo ripeto anche a distanza di un mese, la cosa non è superata. Con Ignazio ci siamo parlati. Gli ho espresso il mio desiderio di averlo"