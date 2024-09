Ex Milan, ufficiale: Amelia esonerato in Serie D

Getty Images

dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Anzio. La squadra è ultima in classifica nel girone G della Serie D con un solo punto raccolto nelle prime quattro giornate di campionato.L'ex portiere di Milan, Genoa e Lecce (campione del mondo con l'Italia nel 2006) era reduce da un'esperienza alla guida della squadra Under 18 del Frosinone e in precedenza aveva allenato Lupa Roma, Vastese, Livorno e Prato.L'Olbia viene da una retrocessione in Serie D, essendo arrivata ultima in classifica nel girone B della Serie C. Nella scorsa stagione si sono alternati in panchina Leandro Greco, Marco Gaburro e Oberdan Biagioni.

In rosa ci sono due figli d'arte: Matteo Lucarelli (classe 2001, figlio di Alessandro) e Cristian Totti (classe 2005, figlio di Francesco).- La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Marco Amelia e Alessandro Moglioni dagli incarichi di Allenatore e Vice della prima squadra.Momentaneamente, le sedute d’allenamento saranno presiedute dall’Allenatore dell’Under 19 Mario Isoni.La società ringrazia Mister Amelia e il suo Vice per l’impegno dimostrato sin dal primo giorno e augura loro buona fortuna per i progetti futuri.