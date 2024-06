Getty Images

così il club di Eindhoven nel comunicato emesso. Il terzino sinistro era arrivato la scorsa stagione in Olanda con la formula del prestito, ma ora è diventato ufficialmente di proprietà degli olandesi: secondo quanto riferisce AS in Spagna, il Barça ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita. Queste le parole che il giocatore ha rilasciato dopo l'annuncio: "Prima di tutto il PSV crede in me e qui sono molto apprezzato. Ho conosciuto un club incredibilmente caloroso, come non avevo mai sperimentato prima da nessuna parte. Questi sono aspetti importanti per qualcuno nella mia situazione e mi danno fiducia di poter recuperare bene qui. Una volta arrivato il mio momento, è stato molto bello vedere come il gioco che cerchiamo qui sia davvero adatto a me. Non vedo davvero l'ora di giocare di nuovo per il PSV, essere importante e di vincere titoli".

Il tecnico Stewart si è detto a sua volta molto felice che Dest sia ora un giocatore di proprietà del PSV. "Ha giocato un ruolo importante nel 25° titolo nazionale vinto quest'anno. Quando è arrivato l'anno scorso sapevo che avremmo trovato un ottimo giocatore. Lo ha dimostrato più volte ai massimi livelli. Il suo arrivo è un ottimo inizio per l’estate dei trasferimenti".