Clarence Seedorf è il nuovo ct del Camerun. Nuova avventura in panchina per l'ex centrocampista e allenatore del Milan, che dopo l'ultima esperienza al Deportivo La Coruna prenderà le redini della selezione africana. A darne l'annuncio il ministro dello sport camerunese Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, nello staff di Seedorf ci sarà anche un altro ex rossonero, Patrick Kluivert.