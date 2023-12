Il portiere spagnolo Diego Lopez con un passato in rossonero tra il 2014 e il 2017, ha dichiarato, tramite un'intervista a Marca, il ritiro all'età di 42 anni. L'ultima avventura per il classe 1981 risale allo scorso luglio con il Rayo Vallecano. Queste le parole: "Ho giocato poco al Rayo ed era giunto il momento di salutarci e di fare altre cose che volevo fare dopo tanti anni da professionista, come stare con la mia famiglia".