In un'intervista rilasciata a ​EFE, l'ex centrale del Napoli e attualmente in forza al Villarreal, Raul Albiol, racconta del suo passato complicato a Madrid: "Non mi è stato difficile scegliere di andare via dal Real Madrid. Il club non si discute, è il migliore al mondo e vivere un'esperienza così è unico, ma in due anni mi è stato chiaro che avrei continuato a giocare poco" ha rivelato lo spagnolo. Diversamente da quando ha lasciato Napoli: "Lì giocavo, mi sentivo ben voluto. Quando arrivai in Italia cercavo un luogo dove tornare a godermi il calcio e dove crescere come calciatore".