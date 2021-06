Preoccupazione, in Brasile, per le condizioni di Alemao, ex centrocampista della nazionale verdeoro e del Napoli. Come riporta la stampa brasiliana, l'ex compagno di Diego Armando Maradona è stato trasferito in un ospedale di Belo Horizonte, dove è ricoverato per Covid-19 e le sue condizioni destano qualche preoccupazione. A causa della pandemia, Alemao ha perso nei mesi scorsi la madre, mentre nei giorni scorsi anche la compagna, incinta, è risultata positiva.