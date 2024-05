AFP/Getty Images

Ex Napoli, Cavani dà l'addio all'Uruguay: che numeri!

Edinson Cavani annuncia l'addio all'Uruguay: "Ho deciso di fare un passo indietro". L'attaccante del Boca Juniors (37 anni ex Napoli, Palermo, PSG, Manchester United, Valencia e Danubio) lascia la nazionale celeste dopo aver segnato 58 gol (secondo miglior marcatore di sempre dietro a Luis Suarez con 68 reti) in 136 presenze: nella storia hanno giocato più di lui soltanto Suarez (138) e Diego Godin (161).



Nel suo palmares c'è la Copa America vinta nel 2011. Ha partecipato a quattro fasi finali dei Mondiali nel 2010 in Sudafrica (concluso al quarto posto), nel 2014 in Brasile (fuori agli ottavi dopo aver eliminato l'Italia nel girone con il famoso morso di Suarez a Chiellini), nel 2018 in Russia (fuori ai quarti con la Francia senza l'infortunato Cavani, autore della doppietta decisiva contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo eliminato agli ottavi) e nel 2022 in Qatar (fuori al girone a pari punti con la Corea del Sud per il minor numero di gol segnati a parità di punti e differenza reti complessiva).