Poteva esserci Rafa Benitez sulla panchina della Spagna al Mondiale di Russia. Il Sun ha rivelato che la federazione spagnola ha contattato il tecnico del Newcastle dopo l'esonero di Lopetegui. Intesa trovata con i Magpies per il 'prestito' dell'ex Napoli e Inter, ma l'accordo non si è concretizzato in tempo, con Hierro che ha guidato la Roja.