Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo Verona, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Calendario? Viviamo quei momenti in maniera serena, gli avversari bisogna incontrarli tutti. L'avvio del Napoli è sicuramente impegnativo, sarà un bel banco di prova per gli azzurri. Ho vissuto a Napoli un anno e mezzo bellissimo sotto il punto di vista umano, porterò sempre Napoli nel cuore perché ha dato tanto alla mia famiglia, ci ritornerò sempre volentieri. Vantaggio essere al secondo anno di Ancelotti? Il Napoli parte da un gruppo consolidato che è insieme da tanti anni, Ancelotti ha un anno alle spalle con cui ha lavorato con questo gruppo, il secondo anno sarà sicuramente più facile per lui. Il Napoli ha comprato un giocatore importante in difesa come Manolas, poi giovani forti come Fabiàn o Zielinski. Vedo il Napoli una diretta concorrente con la Juventus, poi contano anche i dettagli".