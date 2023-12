L'ex attaccante argentino del Napoli, Ezequiel Lavezzi (38 anni) è ricoverato in una clinica a Boulogne sur Mer in Argentina per disintossicarsi dall'abuso di stupefacenti, in particolare della cocaina. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport.



LA FAMIGLIA - Il Pocho ha già ricevuto la visita di suo figlio Tomas, 18 anni. Lavezzi si è da tempo lasciato con la moglie Deborah, la sua attuale compagna è la 27enne modella argentina Guadalupe Tabuada.