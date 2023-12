Hirving Lozano sembra esser rinato al PSV Eindhoven e ha già realizzato 5 gol e 2 assist in 9 partite. Il messicano, intervenuto ad un talk show trasmesso da Star+, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, tra cui la parentesi non brillante a Napoli, sotto la guida di Gennaro Gattuso. Di seguito le dichiarazioni:



"Gattuso non mi conosceva, non sapeva neanche in quale posizione giocassi. Da calciatore quando vivi momenti del genere pensi: 'Wow, qua le cose non vanno bene' Infatti con lui ero sempre in panchina. È stato un anno terribile. Ho pianto tanto con mia moglie per la disperazione perché quando ti rendi conto di essere migliore di altri e non ti danno una possibilità ti chiedi in continuazione perché. Il primo anno non ci siamo mai parlati, mentre in quello successivo si è avvicinato un po' di più".