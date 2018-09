Christian Maggio, ex vice capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Benevento? Non mi sono mai pentito della scelta. Negli ultimi anni non ho giocato tantissimo, stavo perdendo un po’ gli stimoli e mi era venuta la voglia di tornare a casa. Poi Benevento mi ha messo in crisi, ci ho pensato tanto, è stata una scelta difficile. Ma giusta. Anche per la mia famiglia che a Napoli sta benissimo". Poi, una puntura a Sarri: "Non posso nascondere l’amarezza per quei cinque minuti negati sul campo. Ma anche questo fa parte della vita. Poi ci hanno pensato i tifosi a fine partita con quel giro di campo a sorpresa a spazzare via la rabbia".