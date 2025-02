Getty Images

Ex Napoli, Mario Rui può ripartire dall'MLS: contatti con l'FC Dallas

Paolo D'Angelo

20 minuti fa



Dopo aver risolto il proprio contratto con il Napoli, Mario Rui può ripartire subito dall'MLS. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'FC Dallas ha avviato una trattativa per acquistare il terzino portoghese, oggi svincolato.



Ricordiamo che lo scorso 30 dicembre - dopo oltre 200 presenze - il 33enne lusitano aveva rescisso il proprio contratto con il Napoli, al termine di un lungo periodo in cui era stato messo ai margini del club.



Questo il comunicato ufficiale: "​La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera".