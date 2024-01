Ex Napoli, Mertens pensa all'addio al calcio: 'Ho davvero voglia di smettere'

Dries Mertens pensa al ritiro. Il fantasista belga ex Napoli, attualmente in forza al Galatasaray, è entrato in una fase discendente della sua carriera, che lo porta - vista anche l'età - a pensare seriamente all'addio al calcio.



Lo annuncia lo stesso giocatore, che durante una programma televisivo della tv belga VTM ha rivelato: "Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d’altra parte non vedo l’ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile giocare. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi che un giovane compagno di squadra non ne ha bisogno. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente".



Carriera lunga quella di Mertens, cresciuto in patria tra Anderlecht, Genk e PSV Eindhoven prima dell'approdo in Italia. Al Napoli per lui in tutto 397 presenze e 158 reti in 10 anni, per poi lasciare la destinazione partenopea e accasarsi al Galatasaray. Qui lo score complessivo è attualmente di 12 gol e 9 assist. Ora, a 36 anni, il belga prende in seria considerazione la possibilità che questa sia la sua ultima stagione sui campi da calcio.