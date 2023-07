L'edizione di Napoli de La Repubblica si sofferma sul presente e sul possibile futuro di Luciano Spalletti. Come si legge dal quotidiano di proposte gliene stanno arrivando, in Arabia Saudita ha bussato alla sua porta l'Al Ahli e lui avrebbe voglia di tornare ad allenare, anche se circolano alcune voci che raccontano di una clausola, di una penale per un suo ritorno in panchina prima del termine del contratto col Napoli fissata a 5,1 milioni di euro.