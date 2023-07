Non solo mercato in entrata per l', gli slot per gli stranieri sono esauriti con l'arrivo died è necessaria qualche uscita. La scelta cade su, ad annunciarlo è lo stesso ex Napoli sui social: "Grazie all'Al-Ettifaq per il tempo trascorso insieme! Dopo un anno e mezzo, e dopo buoni colloqui per trovare un accordo sul fatto che non continueremo i nostri viaggi insieme - come si può vedere ogni giorno dai media, il club e l'intero campionato sono attualmente in fase di completa ristrutturazione e ho anche deciso di cercare una nuova avventura con effetto immediato! Pertanto ringrazio molto le persone responsabili del club per essere riusciti a trovare una soluzione così velocemente e auguro buona fortuna per le prossime sfide! Ora mi terrò in forma nella mia casa di Düsseldorf con la famiglia e poi vedremo quando e dove inizierà presto la prossima avventura! A presto, il vostro Amin!".