Il portiere del Copenhagen Kamil Grabara, in estate vicino al passaggio alla Fiorentina ma già acquistato dal Wolfsburg per la prossima stagione, si è lasciato andare con un post poco gioviale all'indirizzo del Galatasaray dopo il match di Champions League pareggiato 2-2. L'estremo difensore - nonostante la pronta rimozione del post - è stato bersagliato dagli insulti dei tifosi turchi. A mettere in evidenza la questione la moglie del giocatore che si è sfogata sui social: "Questo non è normale. 300 messaggi e non riesco a contare quanti commenti. Non ci sono parole. In che mondo viviamo?".