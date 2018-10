Andreas Christensen può lasciare il Chelsea, è questa l'indicazione data dal padre-agente Sten alla tv danese TV3 Sport: "Se la sua situazione non cambia prima di Natale, dovremo parlare con il Chelsea e dire 'ok, cosa facciamo? Giocherà altrove?' Non penso a un altro prestito, o Chelsea o dovrà trovare un altro club. Un prestito non sarebbe la soluzione migliore per lui, troppi giocatori del Chelsea sono andati via in prestito quando non dovevano e Andreas non resterà invischiato in questa cosa. Credo che proveremo a spostare Andreas se non succede nulla prima di Natale, se non gioca, ma non sono sicuro che il Chelsea lo lascerà andare. Potrebbe essere un problema perché il Chelsea è un club fantastico e Andreas ama Londra, ma non è contento". Il difensore danese era stato seguito anche dall'Inter.