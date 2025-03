Ex obiettivo Milan, Rashford trascina l'Aston Villa in semifinale di FA Cup: "Ho ritrovato il mio calcio"

Getty Images

Marcussta tornando al top. Dopo aver lasciato il Manchester United dove Amorim lo aveva estromesso dalla rosa, l'attaccante inglese, corteggiato anche da Ibrahimovic per il Milan, ha scelto l'e corre per tutti gli obiettivi, ovvero piazzamento Champions League, Champions League (ai quarti di finale il PSG) e la FA Cup, che vedrà i Villans opposti al Crystal Palace in semifinale. I quarti di finale contro il Preston North End lo hanno visto segnare una doppietta, così commentata alla BBC:"È una bella sensazione. Mi sembra di essere entrato lentamente più in forma e di giocare a calcio meglio da quando sono qui. Quindi sì, è ovviamente bello per un attaccante segnare sempre gol, quindi spero che continui così".

- "Penso che dobbiamo solo affrontare una partita alla volta e dare il 100% in campo e vedremo dove ci porterà, ma penso che siamo una squadra molto ambiziosa. Vogliamo vincere, vogliamo provare ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. E vogliamo anche impegnarci per tornare tra le prime quattro".- "Faccio un passo alla volta. Penso di poter ancora migliorare la mia forma e ho saltato un sacco di partite prima di unirmi a questa squadra. Quindi al momento il mio corpo si sente bene e non ho infortuni e mi sto semplicemente godendo il mio calcio. Quindi per ora va tutto bene".