Il Milan lo ha inseguito per tutta l'estate, ma alla fine Angel Correa è rimasto all'Atletico Madrid. Il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone parla così di lui alla vigilia della sfida contro il Real Valladolid: "È sempre stato importante per questa squadra, la scorsa stagione gli ho dati tanti minuti e ha risposto sempre bene. Abbiamo fiducia nelle sue capacità, ci darà una mano da attaccante quest'anno, ma a volte potrò metterlo anche a destra".