Ex Palermo Hernandez: UFFICIALE in Argentina

Abel Hernandez, 33enne attaccante di nazionalità uruguaiana che in Italia ha giocato con la maglia del Palermo tra il 2009 e il 2014, continua la sua carriera in Argentina. Dopo la fine della sua avventura con il Penarol, in Uruguay, il classe 1990 ha firmato un contratto annuale, fino al 31 dicembre 2024, con il Rosario Central. Sarà la decima maglia diversa nella sua carriera, che l'ha visto passare per otto nazioni differenti e tre continenti, giocando per: Central Español, Penarol, Palermo, Hull City, CSKA Mosca, Al-Ahli Doha, Internacional Porto Alegre, Fluminense, Atlético San Luis e ancora Penarol.



Al Palermo, fra il 2009 e il 2014, ha giocato 122 partite, realizzando 39 gol.