In un'intervista a 890 Sports, l'ex giocatore del Parma Nicolàs Schiappacasse, ora in prestito al Famalicão, ha rivelato la sua intenzione di voler tornare in Uruguay se dovesse terminare la sua avventura europea con l'Atletico Madrid.



“Peñarol è il più grande club in Uruguay. La squadra ha una lunga storia e penso che ci sarebbero più opportunità di tornare in nazionale, che è il mio grande sogno. Se non dovessi tornare in patria, la mia idea è quella di rimanere e provare ancora in Spagna o nei Paesi Bassi."