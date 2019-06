L'ex presidente del Bologna Giuseppe Gazzoni Frascara tramite il Corriere di Bologna ha mandato il proprio avviso ai nuovi compratori della Fiorentina: “Lo sanno i compratori dei ricorsi che stiamo per presentare? Il club viola è ancora coinvolto per quanto riguarda i risarcimenti di Calciopoli. Stiamo presentando ricorso contro la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli e il termine scade il 21 luglio, il passo successivo sarà la Cassazione Civile per rivedere il giudizio e confermare l’entità del danno di Victoria, la società allora proprietaria del Bologna. Stiamo parlando di 70 milioni di euro. Non solo, a titolo personale ho fatto causa di risarcimento e ballano altri 50 milioni. Della Valle ha sempre definito la questione come barzelletta, ma credo sia necessario mettersi a un tavolo il prima possibile”