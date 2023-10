Julian Draxler, centrocampista tedesco che nell'ultima finestra di mercato ha lasciato il PSG per trasferirsi all'Al-Ahli in Arabia Saudita, ha spiegato tramite un comunicato comparso sul suo profilo LinkedIn le motivazioni alla base del suo trasferimento, ammettendo la rilevanza dell'offerta economica:



“Ora potrei alzarmi e dire che dopo 12 anni in Europa mi interessava solo sperimentare una nuova cultura, acquisire nuove esperienze internazionali, partecipare un progetto entusiasmante nel mondo arabo e lasciare il tema del denaro fuori dall’equazione. Anche se tutto questo è vero, sarebbe comunque una bugia dire che non sia stato decisivo il discorso economico”.