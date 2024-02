Ex Real Madrid: arriva in Italia il portiere Casilla, ha vinto 3 Champions

Kiko Casilla riparte dall'Italia. Il portiere spagnolo è atteso per effettuare le visite mediche e firmare un contratto fino al prossimo giugno con il Lecco, corso ai ripari dopo l'infortunio di Eugenio Lamanna, arrivato la scorsa estate dal Monza.



La squadra, neo-promossa in Serie B, è ultima in classifica con 20 punti in 25 giornate di campionato. Nella sconfitta di sabato per 3-1 in casa contro il Cosenza ha debuttato in panchina Alfredo Aglietti, il terzo allenatore della stagione dopo gli esoneri di Luciano Foschi ed Emiliano Bonazzoli.



Casilla, 37 anni, è stato al Real Madrid per quattro stagioni dal 2015 al 2019, vincendo una Liga, una supercoppa di Spagna, 3 Champions League, 3 Mondiali per club e 2 Supercoppe europee. Libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Getafe, ha vestito anche le maglie di Espanyol, Cadice, Cartagena ed Elche in Spagna oltre a un'esperienza di due anni in Inghilterra al Leeds di Bielsa, promosso in Premier League.