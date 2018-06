Dmitri Alenichev, ex centrocampista di Roma e Perugia, ha parlato a Sport-Express del nazionale russo Aleksandr Golovin: “E’ uno dei migliori giocatori della Nazionale insieme a Cheryshev e Dzyuba. L’interesse della Juventus per Golovin è abbastanza comprensibile ed è tempo che lui vada in Europa, ma non in Italia. Alla Juve nessuno gli potrà garantire un posto da titolare, visto che nessuno dei bianconeri ha queste garanzie. Non è escluso che il club lo lasci partire in prestito. E poi il campionato italiano è molto tattico ed è estremamente difficile per lui che vuole mostrare le proprie qualità offensive. Gli consiglierei invece la Spagna, ma non Real Madrid o Barcellona, ma qualche altro club di fascia medio-alta”.