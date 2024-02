Ex Roma, altro che Mourinho: è Fonseca il vero Special One

Se a Roma José Mourinho se n'è appena andato sbattendo la porta, in Francia c'è un altro tecnico portoghese, vecchia conoscenza dei giallorossi, che sta continuando a stupire. E forse anche a farsi rimpiangere all'ombra del Colosseo.



Per la seconda volta in stagione l'allenatore della settimana in Ligue 1, secondo l'autorevole L'Equipe, è l'ex romanista Paulo Fonseca. Un riconoscimento meritato per il 50enne di Nampula che sta letteralmente facendo volare il Lille. Soprattutto da quando è cominciato il 2024. Dall'inizio dell'anno, infatti, la sua squadra ha segnato 20 gol senza subirne neppure uno nelle cinque gare disputate tra campionato e Coupe de France.



L'ultimo successo, il quarto nelle ultime cinque uscite dei Dogues, è il 4-0 rifilato domenica al Clermont. Vittoria che è valsa, come detto, il titolo di tecnico della settimana a Fonseca: "Sono contento che abbiamo messo a segno quattro gol - ha dichiarato il lusitano a fine partita - ma anche di non averne subiti. È importante per la nostra stabilità".



È la seconda volta in questa stagione che l'allenatore portoghese viene votato da L'Equipe come il migliore tra i professionisti della panchina. La prima volta era accaduto a fine ottobre, dopo la vittoria per 2-0 sul Monaco nel decimo turno di Ligue 1.



Approdato al Lille nell'estate 2022, Fonseca sta collezionando numero importanti sulla panchina dei mastini. Lo scorso anno ha trascinato la squadra a un buon quinto posto, mentre in questa stagione si trova un gradino più su, in piena lotta Champions e a soli 4 punti dalla seconda piazza. Nelle ultime 21 partite disputate in tutte le competizioni, compresa la Conference League, il Lille ha perso solo una volta. Inoltre è la seconda squadra dei cinque principali campionati europei con il maggior numero di partite senza subire gol: 18. A pari merito con il Bayer Leverkusen e dietro solo all'Inter Milan con 19.



Se a Roma qualcuno rimpiange un tecnico portoghese, forse questo non è Mourinho...