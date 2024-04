Ex Roma, Baptista: 'Derby, occhio a El Shaarawy e Pellegrini. Su De Rossi...'

Ai microfoni di Teleradio Stereo 92.7 è intervenutoa favore della, griffandolo con una sua rete di testa.“Penso che tutti noi che abbiamo giocato e abbiamo fatto una carriera importante, cerchiamo adrenalina e vogliamo stare dentro al calcio. L’unico ruolo che ce lo consente è allenare e De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro, spero continui così”

“La Roma è sempre stata una grandissima squadra, un grandissimo club, però per essere considerata una squadra grandissima deve arrivare in Champions League. Se la Roma comincia ad andare in Champions con più continuità, per due o tre anni di seguito, acquisirà maggiore prestigio. Io comunque ho sempre voluto venire alla Roma perché l’ho sempre considerata una grandissima squadra.”“Tutti i derby sono partite che si decidono con i dettagli. Bisogna essere pronti quando si affronta una partita così speciale, perché sappiamo quanto sia sentita dai tifosi. De Rossi non deve lasciare arrivare questa emozione ai calciatori e rimanere freddo, pensare di aver lavorato tutta la settimana per trovare le criticità per sfruttarla per fare qualche danno. De Rossi avrà visto tante partite della Lazio e sono sicuro che avrà trovato le contromisure”

“De Rossi sentiva tanto il derby, ma anche io che non sono romano. Per questo sono tornato allenatore adesso: ho sempre avuto questa competitività e anche Daniele aveva questa vena di essere un calciatore che voleva sempre vincere tutte le partite che giocava. Sta facendo un ottimo percorso, e gli auguro che lo vinca.”“Lukaku è un calciatore di area, che si può definire a uno o due tocchi, mentre io volevo controllare il pallone e mi piaceva giocare d’istinto, davo maggiore spazio all’istinto del momento. Il calcio di oggi è diverso: giocare semplice, fare quello che noi allenatori vogliamo. Invece deve esserci qualcosa da lasciare al calciatore: quell’essenza di non perdere in quel momento il proprio istinto. Io dico sempre che hai tre parti in campo: l’iniziazione, la costruzione e la finalizzazione che deve essere lasciata all’istinto del giocatore.”

“Sono tanti i momenti belli a Roma, ho imparato tantissimo della tattica in Italia che è il campionato più difficile al mondo per come si gioca, e tanti giocatori sono fortissimi.”“Ho parlato proprio con De Rossi quando faceva il corso UEFA e lui mi ha chiesto e fatto delle domande. Dopo non l’ho sentito più”“Domanda difficile però penso El Shaarawy e Pellegrini possano fare la differenza.”