Ex Roma e Cagliari, ufficiale: Capradossi riparte dalla Serie B

. Il 28enne difensore era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Lecco al termine della scorsa stagione e ha firmato un contratto fino a giugno 2025 col- L'A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di ELIO CAPRADOSSI.Difensore classe 1996 nato in Uganda ma da sempre in Italia, è cresciuto nel Settore giovanile della Roma.Esordio tra i professionisti col Bari (2016-2018) per poi rientrare alla Roma dove debutta in Serie A.Vestirà nelle stagioni successive le maglie di Spezia, Spal, Cagliari e Lecco.

A Elio il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori.