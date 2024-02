Ex Roma e Fiorentina, Gerson ricoverato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni

Redazione CM

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina Gerson ha fatto preoccupare il Flamengo, sua attuale squadra, e i suoi tifosi: nella giornata di domenica, infatti, il brasiliano è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un'infezione urinaria. Gli esiti degli esami hanno evidenziato una idronefrosi con conseguente infezione renale acuta.



Gerson lamentava da tempo dolori nella zona addominale, che ultimamente si sono fatti insopportabili e lo hanno costretto a ricorrere a cure mediche. Rimarrà in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso e non sarà disponibile per il prossimo impegno di coppa contro il Boavista.



42 presenze e due reti tra il 2016 ed il 2018 con la Roma per Gerson, poi una stagione in viola con 36 presenze e altri due goal fino al ritorno in Brasile per giocare col Flamengo dove milita tuttora dopo una parentesi di due anni al Marsiglia.