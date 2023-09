Adem Ljajic, centrocampista ex Roma e Inter che ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Torino, lascia il Karagumruk e fa ritorno in patria. E' ufficiale il suo ritorno al Novi Pazar, squadra serba dove giocava prima del suo passaggio al Partizan.

Questo l'annuncio del club:



"Cari tifosi, vi invitiamo a dare il benvenuto al nostro Adem Ljajić domani (venerdì), alle ore 20, allo City Stadium. Il più grande rinforzo nella storia del Club sarà allo stadio dal primo allenamento ufficiale con i biancoblu. Non perdetevi questo spettacolo con tante sorprese e un ricco programma. Venite, così facciamo la storia insieme!!! Ci vediamo domani allo stadio!"