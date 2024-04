Ex Roma, Fonseca nuovo idolo a Lille: va a fare shopping con Zhegrova, ecco perché VIDEO

Il a tenu sa promesse



, giunto dopo una seconda stagione avara di soddisfazioni e figlia della scarsa fiducia nei suoi confronti da parte della famiglia Friedkin, il tecnico portoghese si sta riproponendo su ottimi livelli alla guida della formazione francese. Reduce da una striscia di 5 risultati utili consecutivi,Senza contare l’ottimo cammino europeo, che porterà les dogues ad affrontare nei quarti di finale di Conference League gli inglesi dell’Aston Villa (andata a Birmingham giovedì 11 aprile, ritorno in Francia il 18).- Oltre ai risultati e ad un gioco offensivo ed estremamente divertente, che ha valorizzato i molti talenti della rosa del Lille,Come dimostra l’episodio che lo ha visto protagonista insieme all’attaccante classe ‘99, uno degli elementi più interessanti della formazione transalpina, finito sul taccuino pure di importanti club italiani come Milan, Juventus e Napoli. Il tecnicoe pagato pegno.e ha ovviamente scatenato i tifosi del Lille. Un gesto che certifica l’ottimo ambiente instaurato nello spogliatoio dall’e una settimana fa, prima di condurre i suoi alla vittoria nell’accesissimo derby del Nord contro il Lens, aveva parlato così in merito ai vari rumors di mercato: "Sono totalmente concentrato sulle ultime partite e su cosa possiamo fare bene per finire la stagione. Non sono preoccupato per il mio futuro. Penso che non sia importante. Non sono certo che allenerò ancora il Lille, ma è vero che la fine della stagione sarà importante per il mio futuro". Al momento del suo addio alla Roma nel maggio 2021, Fonseca non aveva nascosto il suo desiderio di fare ritorno un giorno su una panchina di Serie A.