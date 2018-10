L'allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Non allenerò mai la Lazio. A Roma c’è solo un club per me. La Lazio merita rispetto, lo stesso rispetto che i tifosi della Lazio hanno sempre dato a me. Ma io ho fatto un altro percorso e non posso ignorarlo".



EUROPA LEAGUE - "All'Olimpico mi fischieranno? Giusto così, visto che io sono e sarò sempre un romanista. Basta che tutto resti nell’ambito del fair play, dello spettacolo: si è avversari in campo, non fuori. Non è una guerra. Per me è una partita speciale. Di sicuro intendo continuare la mia tradizione personale: per il Marsiglia sarebbe molto importante. Sarà dura per noi, che siamo in ritardo con i punti. Inzaghi sta facendo un buon lavoro, così come Pioli prima. La Lazio è più forte dell’Eintracht, che pure l’ha battuta 4-1".



STROOTMAN - "Quando ho saputo che la Roma avrebbe preso Nzonzi, ho telefonato al mio ds Zubizarreta e ho chiesto di sondare. In cuor mio però non pensavo che avrebbe accettato di venire al Marsiglia, visto che era appena diventato padre. E invece... Forse Kevin in quel momento non avvertiva la fiducia della società e io ho sfruttato questa opportunità".