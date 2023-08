Roger Ibanez ha parlato del suo trasferimento all'Al-Ahli in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore ex Roma ha spiegato le ragioni del suo trasferimento: "È chiaro, è normale che ci sia il fattore soldi. Però c’è di più. O almeno questa è la mia impressione. Ha visto che atmosfera c’era durante la partita? Spettacolare. E dei campioni abbiamo già parlato. Ci sono grandi squadre, molto seguite. E aggiungo una cosa: l’importante è giocare a calcio in un ambiente competitivo e qui penso che sarà così".