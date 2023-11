Secondo gol consecutivo con la maglia del Giugliano, nel Girone C di Serie C, per il 2004 Flavio Ciuferri: l'ex centrocampista della Roma, cresciuto tra Vigor Perconti e Lodigiani, ha realizzato la rete dell'1-1 contro l'Avellino, dopo il 2-2 contro il Benevento.