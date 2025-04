Getty Images

Ex Roma, Juric lascia il Southampton subito dopo la retrocessione

2 minuti fa



Ivan Juric non è più l'allenatore del Southampton. Il 50enne tecnico croato ex Roma, Torino, Verona e Genoa lascia il club inglese con effetto immediato dopo la retrocessione dalla Premier League con 7 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato inglese.



Arrivato lo scorso 21 dicembre dopo essere stato esonerato dalla Roma, Juric ha raccolto 4 punti in 12 turni con una vittoria, un pareggio e 12 sconfitte. Il Southampton è ultimo in classifica a quota 10 punti.