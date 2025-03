Ex Roma Kluivert: "Ho sbagliato a lasciare l'Olanda. Ai giovani non consiglio di andare in prestito"

Getty Images

Sincerità. E' quello che traspare dall'intervista di Justin Kluivert, attaccante del Bournemouth, con un passato alla Roma: ""Ora sto bene perché ho trovato un po' di equilibrio, un po' di pace. Per tanti anni sono stato in prestito ed è difficile trovare un po' di pace - ha detto a Voetbalzone - Ho fatto bene a Nizza, ma ho avuto un infortuno che mi ha tenuto fuori 8-9 settimane. Questo non mi ha aiutato. Ora sto bene. Ho sbagliato a lasciare l'Ajax, nel 2018. Era troppo presto. Avevo un obiettivo, giocare nel Barcellona e pensavo che fosse la scelta giusta, una tappa da fare. Probabilmente al giovane Justin ora direi: "Resta in Olanda, continua a crescere"".

"Per tanti anni sono stato mandato in prestito, nCerto, vogliono aiutarti a crescere e vogliono avere da te dei benefici, ma non è un'opzione che consiglierei".- "Non ho mai dubitato di me, sapevo che sarei tornato in nazionale. Ho sempre pensato: "Posso esserci anche io""."Mi trovo bene con Iraola, è un allenatore davvero bravo. Vediamo il calcio allo stesso modo. Non abbiamo paura di nessuno, giochiamo allo stesso modo e con lo stesso atteggiamento su qualsiasi campo contro qualsiasi avversario".

"Marc Overmars diceva all'Ajax che alla fine sarei diventato un numero 10. Ora mi sento davvero un numero 10. Iraola conosce le qualità dei suoi giocatori. Non deve spiegare a me e agli altri attaccanti come saltare l'uomo. Posso giocare liberamente".