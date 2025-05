AFP via Getty Images

Ex Roma, Matic nella bufera: rischia una maxi squalifica per aver coperto il simbolo della lotta all'omofobia

Federico Targetti

un' ora fa

1

La battaglia contro l’omofobia nel mondo del calcio è ben lungi dall'essere vinta, un po' dappertutto ma soprattutto in Francia: dopo il caso dell'attaccante del Nantes Mostafa Mohamed che non si è reso disponibile a giocare, è stato l'ex Roma, ma anche Man United e Chelsea Nemanja Matic a far discutere per una sua scelta.



Il serbo, nell’ultima gara di campionato contro l’Angers, cinta per 2-0, ha deciso di applicare una sorta di fasciatura proprio sopra il logo con la banda arcobaleno in favore dei diritti della comunità LGBTQ+.



Matic ora, come riportato dall’Equipe, è stato convocato dalla LFP (la Lega Calcio Professionistica Francese) per chiarire la questione. Il rischio di squalifica adesso è molto alto per il centrocampista 36enne, che potrebbe scontare un’assenza dal campo di quattro giornate come accaduto in passato ad altri protagonisti di gesti simili. Il rischio va fino alle dieci giornate di stop.