L'ex Roma Sergio Oliveira ha raccontato un aneddoto divertente a Record. Durante la sua permanenza al Porto, il centrocampista vedeva poco il campo con Julen Lopetegui che lo teneva a lungo in panchina. "Se mi sono sposato, è grazie a lui. Devo ringraziarlo. Ho conosciuto mia moglie all'Estádio do Dragão. Lui mi teneva sempre seduto in panchina e cosa migliore non poteva capitarmi. Grazie a lui ho conosciuto la donna della mia vita e quasi volevo invitarlo al matrimonio in modo che potesse farmi da testimone".