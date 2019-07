Pablo Osvaldo, ex attaccante della Roma, ha commentato al Corriere dello Sport l'arrivo di De Rossi al Boca Juniors: "Abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca, sono contento che realizzi il suo sogno. E' molto felice, gli auguro il meglio e di fare bene, sperando che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me".