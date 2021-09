Dopo essersi messo alle spalle l'ennesimo infortunio e aver rescisso il contratto che dall'estate 2020 lo legava al Fenerbahce, Diego Perotti è pronto a rimettersi in gioco.



Il 33enne fantasista argentino, nel corso di un'intervista concessa ad una radio del suo Paese, ha annunciato l'intenzione di voler provare una nuova avventura in Serie A o in Liga, i due campionati in cui ha dato il meglio di sé in carriera, anche a costo di rinunciare a milioni garantiti da mete più abbienti: "Mia moglie ha un centro estetico a Roma ma nonostante tutto mi ha accompagnato in Turchia. Ora siamo giunti alla conclusione che non si possa andare in un paese esotico. Viceversa se uscisse un'opportunità in Italia o Spagna la considereremmo".



In estate Perotti era stato molto vicino ad un ritorno al Genoa, club in cui militò tra il 2014 e il 2016, ma alla fine la trattativa non si è mai concretizzata. Essendo svincolato, tuttavia, il giocatore può trovare un nuovo contratto anche a mercato chiuso.