La Reggina comunica che Antonio Tempestilli (già responsabile del settore giovanile, del calcio femminile e del centro sportivo Sant'Agata) rivestirà il ruolo di direttore generale plenipotenziario del club calabrese (serie B).



Il presidente Luca Gallo racconta: "Nelle nostre numerose conversazioni ho potuto constatare la passione che Antonio ci mette nel suo lavoro. La sua mentalità è orientata al successo, in coerenza con l’etica della Reggina. Sono certo che con la sua energia e la sua capacità gestionale riuscirà a portare avanti il progetto Reggina".



Ecco le parole di Tempestilli: "Ringrazio il presidente Gallo per questo ulteriore attestato di stima. Sono onorato di ricoprire questo ruolo. Sin dalla prima telefonata ho avvertito le ambizioni del presidente e sposato la causa della Reggina. Così come già fatto dal mio insediamento al Centro Sportivo Sant’Agata, continuerò a mettere a disposizione della società il bagaglio d’esperienza maturato in questi anni".