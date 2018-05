Zdenek Zeman ha parlato a Sky Sport: "Non mi aspettavo questo ritorno in Italia, sono molto contento per lui e credo che possa fare bene. Qui non è facile vincere, solo alla Juve sembra facile, ma in quest'ultimo campionato il Napoli ci è andato vicino. Ha lottato testa a testa e avuto speranze fino alla partita di Firenze".



SARRI-ANCELOTTI - "Non so come vorrà giocare Carletto. La squadra con Sarri giocava un calcio basato sul possesso palla e sui passaggi, mentre Ancelotti preferisce verticalizzare di più e arrivare al sodo per raggiungere il risultato. Bisogna vedere cosa farà la società sul mercato per migliorare la rosa, anche se è difficile. Forse serve solo qualcosa in fase difensiva".